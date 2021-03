Antes de los Beatles y los Rolling Stone estuvo Chuck Berry

Chuck Berry fue el primero en posicionar a la guitarra como el elemento central de una composición musical y con eso, inició un nuevo lenguaje.

Halagado por fans y por los propios músicos, “Chuck Berry fue el mayor intérprete del rock, el mayor guitarrista y el letrista de rock más puro“, escribió alguna vez Bruce Springsteen en su cuenta en Twitter.

Y no ha sido el único. Y no es el único que lo ha halagado. Alguna vez John Lennon aseguró: “Si hubiera que ponerle otro nombre al rock and roll, debería llamarse Chuck Berry”. Y cuando Keith Richards introdujo al estadounidense en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986 pidió “un aplauso para el hombre al que le he robado cada uno de sus riffs de guitarra”.

Su influencia es innegable en músicos y bandas que van desde Elvis Presley y los Beatles, hasta los Rolling Stones.

Entre sus éxitos destacan “Maybellene”, “Roll Over Beethoven”, “Memphis”, “Mi Ding-A-Ling”, “Johnny B. Goode”, “Sweet Little Sixteen” y “Nadine”.

Imposible no recordarlo en escena: