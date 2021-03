Destacados de marzo: Los sonidos de tu mundo que debes escuchar

Richard Ashcroft con “Bring On The Lucie”

El ex líder de The Verve, Richard Ashcroft, rompió su silencio con un homenaje a John Lennon, uno de sus ídolos. Ashcroft reconstruyó una de las canciones que aparece en el disco Mind Games de 1973 y la transformó en una suerte de himno para estos tiempos de pandemia. Esta canción se llama “Bring On The Lucie” y es uno de nuestros destacados de este mes en Duna.

Julien Baker con “Heatwave”

La cantante y multi-instrumentista Julien Baker editó a fines de febrero su tercer álbum, llamado Little Oblivions junto al sello Matador. Expandiendo los arreglos y agregando por primera vez una sección rítmica estable, la joven artista de Tennessee nos entrega la canción “Heatwave”.

Benjamín Walker/ Vanessa Zamora con “Quiero verte hoy”

Benjamín Walker es uno de los estandartes del sonido chileno actual y ahora nos entrega un dúo con la mexicana Vanessa Zamora para esta canción que compuso para su próximo álbum. “Quiero verte hoy”, junto a Benjamín Walker y Vanessa Zamora, es uno de nuestros destacados de este mes en Duna.

James con “All the colors of you”

El grupo James regresó este año con el decimosexto álbum de su carrera, que alcanzaron a grabar antes del encierro de la pandemia. Rescatando su sonido de fábrica y con la voz de Tim Booth en perfecto estado, James nos entrega “All the colours of you”, que es uno de nuestros destacados de este mes.