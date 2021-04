Patti Smith y su newsletter de música y poesía

Patti Smith anunció que lanzará un newsletter de música y de poesía, dos de las áreas en que la artista es muy reconocida, el cual saldrá a través de la plataforma Substack.

The reader is My Notebook, es el nuevo proyecto de la artista que tendrá una frecuencia semanal. Si bien Substack es una web con literatura con formatos en blog y podcast de formato gratuito, también ofrece la oportunidad de subscripción para quienes decidan abonar.

“Todas las mañanas en mi café habitual, durante algunas horas, me siento y escribo”, manifestó Smith sobre este proyecto. “Escondidos en pilas de cuadernos hay meditaciones, novelas policiacas y poesía, escritos en cada etapa de mi vida. Ahora, durante la pandemia, aislados de familiares, amigos y compañeros de trabajo, estamos reinventando nuestros procesos. A través de Substack planeo formar un cuerpo de trabajo interconectado para una comunidad receptiva. Cada semana publicaré, gratis para todos, mis reflexiones, fragmentos de poesía, música y escritos sobre cualquier tema que encuentre su camino del pensamiento a la pluma”.