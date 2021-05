Mira Bien: “Tina” y el sufrimiento de la estrella

Una vida difícil, llena de abusos y tragedia es la que ha tenido Tina Turner. Mucho de lo que se relata en su documental “Tina”.

Como dijo ella misma, “tuve una vida abusiva. No hay otra manera de contar la historia”, cuenta quien es parte del Salón de la Fama del Rock and Roll en el video. “En el divorcio no obtuve nada. Sin dinero, sin casa. Así que dije, ‘Solo tomaré mi nombre’”.