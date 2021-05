Ya puedes escuchar más de “Call me Cruella” de Florence + The Machine

El tema principal de la nueva película de Disney “Cruella”, es interpretado por Florence + the Machine.

“Call Me Cruella” presenta a la villana de los “101 dálmatas” protagonizada por Emma Stone, cuando la adicta a los abrigos de piel era joven.

“Y traté de ser dulce, traté de ser amable / Pero me siento mucho mejor ahora que me he quedado sin ¡mi mente!”, canta Florence Welch en parte de la canción.

Como dijo Florence Welch a través de un comunicado, “algunas de las primeras canciones que aprendí a cantar fueron canciones de Disney. Y los villanos casi siempre salían ganando, así que ayudar a crear e interpretar una canción para “Cruella” es un sueño de infancia cumplido”.