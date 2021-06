Así será la reedición de “All Things Must Pass” de George Harrison

Un disco icónico es All Things Must Pass de George Harrison, el primer disco del ex Beatle, alagado por muchos e inspirador para otros tantos más, cumple 50 años.

Para celebrarlo, este 6 de agosto se lanzará una reedición del disco que es uno de los más aplaudidos de los discos solistas que hicieron los ex Beatles.

Con la idea de que la reedición “sonara más brillante, más completo y mejor que nunca”, fue el propio hijo de George, Dhani, quien estuvo detrás del proyecto junto con David Zonshine y Paul Hicks en la mezcla.

La Edición Deluxe Uber vendrá en una caja de madera que contendrá cinco CDs, ocho LPs, un disco Blue ray y dos libros. Uno de ellos curado por la viuda de George, Olivia, que es un álbum de recortes de 96 páginas. El otro libro, es una crónica sobre la realización del trabajo. Y como en todas las ediciones de lujo, contendrá cortes descartados y demos no incluidos.

De acuerdo a lo expresado por Dhani: “Aportar mayor claridad sonora a este disco fue siempre uno de los deseos de mi padre y fue algo en lo que estuvimos trabajando juntos hasta su fallecimiento en 2001. Ahora, 20 años después, con la ayuda de la nueva tecnología y el extenso trabajo de Paul Hicks hemos cumplido este deseo y les presentamos este lanzamiento muy especial del 50 aniversario de quizás su mayor obra de arte”.

Escucha aquí un adelanto: “Run of the Mill (Take 36)”