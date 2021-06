Mira Bien: “Rockfield studio in the Farm” y grabar música entre vacas

Estrenado en In-Edit en diciembre del año pasado “Rockfield studio in the Farm”. Como cuenta Ignacio Olivares, se trata de dos hermanos galeses, compran un predio maravilloso con ríos, vacas, chanchos. Un lugar para ir a pasar la vida. Querían ser músicos y se compraron un magnetófono y van a ver a George Martin que todavía no trabajaba con los Beatles, pero grababa a humoristas como Peter Sellers.

Se dieron cuenta que la música no era de ellos, pero grabar música sí, sobre todo para artistas sin sellos. En el ático de la granja, con las bolsas de comida de los chanchos, hacen aislantes. El documental tiene imágenes de la época y a los hermanos comentando la historia.

El lugar tenía unos efectos acústicos espectaculares y se corrió la voz y llegó de los primeros Black Sabath.

Los grupos llegaban con sus familias a vivir al campo por un tiempo y mientras los músicos grababan, la familia se iba a ver las vacas.

También llegó Queen a grabar ahí. Aunque en general en el estudio se hizo más rock.

Armaron el concepto de estudio residencial, pero sellos como Virgin copiaron la idea y crearon “La Mansión Virgin” y perdieron clientela.

Pero también apareció David Bowie con Iggy Pop. Muchas historias en la granja.

También hay historias trágicas, como cuando llegaron los Charlatans y de vuelta de uno de los pubs, el tecladista chocó en una curva y se mató.

En los 2000 también llegó Coldplay a grabar. Ahora con el home studio, ya nadie pagaría por ir a quedarse a una granja a grabar. Pero todo puede pasar después de la pandemia.

Está disponible para comprar en iTunes.

Aquí el trailer