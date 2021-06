La despedida de Elton John: El artista anunció sus últimos shows en vivo

La espera se acerca a su final, y es que Elton John confirmó las fechas de los últimos conciertos que dará en Europa y Estados Unidos.

Uno de los exponentes británicos más importantes de las últimas décadas había anunciado su retiro de la música con una gira que empezó en 2018 y que debió posponer debido a la pandemia de Covid-19.

El Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour se llevará a cabo entre mayo y noviembre del próximo año.

Alemania, Italia, Dinamarca, Holanda, Francia e Inglaterra, son los países europeos que tendrán las últimas oportunidades de ver cantar en vivo al artista

Here they are – my final tour dates ever in North America and Europe! This has been an incredible tour so far and I’ll be going out in the biggest possible way. I can’t wait to see you all on the road one last time 🚀🚀🚀

🎫 → https://t.co/fEQsOiiRjO#EltonFarewellTour pic.twitter.com/rlXs6cHsA7

— Elton John (@eltonofficial) June 23, 2021