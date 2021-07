¿Discriminación?: Eric Clapton se niega a tocar en lugares que pidan vacunación anticovid

El destacado cantante y guitarrista Eric Clapton dijo que no tocará en lugares donde se pida a los asistentes la prueba de que están vacunados contra el Covid-19.

Su pronunciamiento se da en el contexto de las declaraciones realizadas por el primer ministro británico, Boris Johnson, quien anunció que este certificado se requerirá para ingresar a algunos lugares como clubes nocturnos, entre otros.

“Tras el anuncio del primer ministro el lunes 19 de julio de 2021 me siento obligado a hacer un anuncio propio: deseo decir que no actuaré en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada. A menos que haya una disposición para que todas las personas asistan, me reservo el derecho de cancelar el espectáculo”, comentó a través de un comunicado.