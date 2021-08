Destacados de agosto: Esos sonidos nuevos que no te puedes perder

Como todos los meses, en Duna escogimos los sonidos de tu mundo que nos acompañarán durante agosto.

Lindsey Buckingham – “On the wrong side”

Mientras se ve cada vez más lejana una reunión de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham sigue con su prolífica carrera solista que ya promete un nuevo álbum para el 17 de septiembre. El guitarrista y compositor ofrece su segundo adelanto que, en sus propias palabras, habla de los “altos y bajos de la vida en la carretera junto a Fleetwood Mac” y evoca a otro de sus clásicos: “Go your own way”. Esto se llama “On the wrong side” y es uno de nuestros destacados para este mes en los nuevos sonidos de tu mundo de Duna.

Manic Street preachers – “The Secret He Missed”

El grupo Manic Street Preachers volvió a retrasar la salida de su nuevo álbum por una serie de problemas derivados del Covid-19 y el encierro de estos últimos meses. En todo caso, el trío galés se ha encargado de ir anticipando el sonido de su próximo trabajo y nos entrega una colaboración junto a la cantante Julia Cumming de la banda Sunflower Bean. Esto se llama “The Secret He Missed”.

El grupo Lanza internacional surgió de las cenizas de Los Bunkers a través de los hermanos Francisco y Mauricio Durán, uno de los dúos más sólidos en la composición del pop chileno. Ambos llevan cuatro años como parte de este colectivo que ahora regresa en una colaboración con la chilena Cancamusa y esta canción que se llama “Sin condiciones” que es parte de nuestros destacados para este mes.

Silk Sonic – “Skate”

Pasan los meses y Silk Sonic, el dúo formado por Bruno Mars y Anderson Paak, sigue entregando adelantos muy cercanos al soul de la vieja cepa. Tras su debut con la balada “Leave the door open”, Silk Sonic sube las pulsaciones con una canción de espíritu veraniego y bailable: esto se llama “Skate”.