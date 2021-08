Los tres años sin Aretha Franklin: La mujer que cambió la historia del soul

Fue sencillamente una ídola. Pocas artistas lograron entrar en esa categoría como lo hizo ella: Aretha Franklin.

La entrega absoluta de esta norteamericana al cantar la convirtieron en la gran reina del soul. Y su muerte producto de un cáncer de páncreas, el 16 de agosto de 2018, conmovió a todo el mundo.

Su figura es tan grande como su legado y el repertorio que dejó nos revela buena parte de lo que fue: una dama con todas sus letras, un ícono de la cultura popular y un arma clave en la reivindicación política y los derechos civiles.

A lo largo de su larga carrera, la artista obtuvo 18 premios Grammy, incluyendo uno por Lifetime Achievement.

Los éxitos de Franklin incluyen “(You Make MeFeel Like) A Natural Woman” (1968), “Day Dreaming” (1972), “Jump to It” (1982), “Freeway of Love” (1985), y “A Rose Is Still A Rose, “(1998), entre muchos otros.

Inspiradora infinita, está pronto el lanzamiento de “Respect”, una película biográfica, la cual será protagonizada por la cantante Jennifer Hudson, quien fue escogida por la misma Franklin y que la reencarnará en sus años de juventud.

Este filme que mostrará el ascenso de la Aretha, desde que comenzó de niña cantando en el coro de la iglesia de su padre hasta convertirse en la superestrella que todos recordamos

Hoy recordamos a esta cantante infinita con su música y sus frases que han marcado la historia:

10 frases con las que recordamos a la gran Aretha Franklin