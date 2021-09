Javiera Mena se presentará en Chile después de casi dos años

Cuando la pandemia comienza a dar un poco de tregua en el país, la cantante Javiera Mena anunció un concierto para noviembre de este año, además de una agenda nutrida para España, país donde reside hace años.

La cantante se presentará en el Teatro Nescafé de las Artes el próximo 12 de noviembre a las 19:30hrs (concierto que ya está agotado) y a las 21:30hrs para el que todavía quedan entradas en Ticketek.

En conversación cn Culto, Mena comentó, “estoy segura que voy a llorar. Sólo de pensarlo me emociono”, y agregó, “estoy con muchas ganas de tocar, de mostrar todo lo que he evolucionado estos dos años, en que hemos hecho muchos shows de streaming que igual dentro de todo han servido un montón. Verte todo el rato, a pesar de que no hemos tocado con público, los streaming han servido para la excelencia sobre el escenario. Además, canciones como Corazón astral, Flashback o Dos han andado súper bien pero no las hemos podido mostrar todavía. Ahora se viene todo eso”.

En el concierto, Javiera mostrará las cinco canciones que son parte de I. Entusiasmo, como una especie de primera parte de un disco más extendido que vendrá más adelante.

Como ella explicó: “Sí o sí voy a sacar más singles este año. Hay que darle importancia a estas canciones nuevas. Lo que no sé es si voy a sacar otro EP o ya directamente el disco nomás. Eso lo vamos a decidir ahora”.

Sobre el disco, Mena comentó: “Entusiasmo es un disco mega bipolar, como si estuvieras paseándote por la radio, pero igual hay un hilo conductor que aún no he mostrado. Algo que le podríamos llamar adult contemporary pop, por ahí viene la cosa”.