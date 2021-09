JANET: Así será el documental de Janet Jackson

La reconocida cantante estadounidense Janet Jackson, reveló el primer adelanto de lo que será un nuevo documental sobre ella.

Se trata de JANET, un proyecto de cuatro horas de duración que se transmitirá en Enero de 2022 y que según las palabras de la artista “Es mi historia, contada por mó, no a través de los ojos de alguien más”, a lo que agregó “Esta es la verdad. Tómenla o déjenla, ámenla o ódienla. Esta soy yo”.

Previamente ya se había anunciado que JANET tendría contenido exclusivo de archivo, videos caseros y entrevistas con celebridades. De hecho en el adelanto se puede ver a Missy Elliott, Mariah Carey y Paula Abdul, entre otros famosos.

Hey u guys. Excited to share the first teaser of my new documentary with u. 😘 #JanetDoc pic.twitter.com/kAkcySu0H6

— Janet Jackson (@JanetJackson) September 6, 2021