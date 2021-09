Massive Attack contra el cambio climático: Presentó un plan para reducir las emisiones de carbono en la industria musical

Hace un tiempo Massive Attack se unió con el Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático y hace poco revelaron un plan para seguir en la industria de la música.

Como expresaron, esto es una guía de acción para el “reensamblaje urgente y significativo” de la industria para combatir la crisis climática.

1.La eliminación del uso de aviones privados.

2. Un cambio al transporte eléctrico para conciertos y festivales.

3. La eliminación gradual de los generadores diésel en los festivales.

4. La estandarización de equipos en todo el mundo.

5. Implementación de equipos estilo “plug and play” para estadios y salas de música para reducir el traslado.

6. Los lugares deberían cambiar a “tarifas de energía que apoyen directamente proyectos de energía renovable” para “apoyar la descarbonización general de la red eléctrica”.

7. Los artistas deben trazar recorridos teniendo en cuenta las emisiones desde el principio: “Las bajas emisiones de carbono deben incluirse en todas las decisiones”, incluidas “rutas, lugares, medios de transporte, escenografía, diseño de audio y visual, dotación de personal y promoción”.

La idea es que el plan tenga una fuerte colaboración para los lugares más pequeños a los que les podría costar más implementar estas medidas.

De acuerdo al plan, para cumplir con los objetivos del Acuerdo Climático de París, el sector de la música en vivo debe apuntar a cero emisiones de edificios y viajes a la superficie para 2035, y limitar las emisiones de la aviación al 80% de los niveles de 2019.

Pensado específicamente para el Reino Unido, pero que también podría usarse en otros países, el plan también entrega una ruta de cómo ir ejecutando todos los puntos que exponen.

We can’t negotiate with a code red for humanity. We have to stop heating our planet.

To help the music industry #ActNow, the Roadmap we commissioned from @TyndallCentre analysts & climate scientists is published today. pic.twitter.com/PbVitqCwuM

— Massive Attack (@MassiveAttackUK) September 6, 2021