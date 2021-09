Alanis Morissette reveló que fue violada por varios hombres cuando tenía 15 años

“Jagged” es el nombre del nuevo documental sobre la vida de Alanis Morissette, proyecto donde dio a conocer que fue violada por varios hombres cuando tenía 15 años.

El hecho habría ocurrido en Canadá, cuando empezaba a hacerse conocida como estrella de televisión y en la industria musical.

“Me llevó años en terapia admitir incluso que había algún tipo de victimización por mi parte (…) Siempre me decía que yo lo había consentido, y luego alguien me recordaba: ‘Oye, tenías 15 años, no podías dar tu consentimiento’. Ahora pienso: ‘Sí, eran todos unos pedófilos, es una violación de una menor'”.