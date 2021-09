“Ocean to Ocean” es el nuevo disco de Tori Amos

Como describe el comunicado que da cuenta del nuevo álbum de Tori Amos: “este es un registro sobre sus pérdidas y cómo las afronta”.

En palabras de Amos: “Afortunadamente, cuando has vivido lo suficiente, puedes reconocer que no te sientes como la mamá que quieres ser, la esposa que quieres ser, la artista que quieres ser. Me di cuenta de que para cambiar esto, tienes que escribir desde el lugar donde estás. Estaba en mi propio infierno privado, así que me dije a mí mismo, entonces es desde donde escribes, lo has hecho antes …”.

Agregando: “Todos hemos tenido momentos que pueden derribarnos. Este registro te acompaña donde se encuentra, especialmente si se encuentra en un lugar de pérdida. Me fascina cuando alguien ha pasado por una tragedia y cómo superan su dolor. Ahí es donde está el oro. Cuando alguien está realmente en ese lugar y piensa “Ya terminé”, ¿cómo se comunica con esa persona? A veces no se trata de una pastilla o un trago doble de tequila. Se trata de sentarse juntos en el lodo. Voy a encontrarme contigo en el lodo”.

Y en la espera del lanzamiento, Amos mostró la portada del disco: