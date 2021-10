Esperando Navidad: Se viene villancico entre Ed Sheeran y Elton John

Elton John ha tenido un 2021 movido, desde preparar un nuevo álbum junto a otros artistas y haber sufrido un accidente que le obligó a suspender su gira “Farewell Yellow Brick Road Tour”, con la cual se despediría de los escenarios, ahora se entusiasma con una nueva colaboración.

Se trata de una nueva canción que prepara junto a Ed Sheeran y que será de temática navideña.

En la cultura del hemisferio norte -donde Navidad es en invierno- las canciones con esta temática son comunes, desde las reconocidas “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, “Last Christmas” de Wham! e incluso “Feliz Navidad” de José Feliciano (la cual ha sido ampliamente versionada por artistas anglo).

Para Elton, las canciones navideñas no son nuevas. De hecho en 1973 estrenó Step into Christmas, la cual aparece en al álbum Elton John’s Christmas Party, por lo que este nuevo tema podría unirse a una lista de éxitos.

En una entrevista con NPO Radio 2 de Alemania, Ed Sheeran entregó detalles de cómo surgió la colaboración.