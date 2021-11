Bruno Mars y Anderson .Paak dieron a conocer un nuevo single de su virtuosa colaboración Silk Sonic. Se trata de “Smokin Out the Window”, una melodía que vuelve a los sonidos de soul y balada setentera que ya nos habían mostrado en “Leave The Door Open”.

A pocos días de que se lance el disco del dúo sorprendente el próximo 12 de noviembre, disfruta de “Smokin Out the Window”: