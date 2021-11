Metro de Santiago, Costanera Center y el mundo se visten de rojo por el nuevo disco de Taylor Swift

Bajo el lema “It’s Red Season” la cantautora estadounidense Taylor Swift volvió a lanzar su álbum Red, haciendo que lugares icónicos del mundo se tiñeran de rojo.

Es así como el Costanera Center y el Metro de Santiago usaron sus luces rojas para destacar este evento, al cual también debería unirse la Torre Entel durante la noche de este viernes.

A nivel mundial también han sido diversos edificios los que se han teñido de rojo, como el Empire State y diversas zonas en México.

El álbum fue originalmente estrenado en 2012, pero la artista empezó a regrabar sus seis primeros discos luego de que le fueran negados los derechos de su propia música. Su primer relanzamiento fue en abril de este año, cuando lanzó “Fearless (Taylor’s Version)“, el cual llegó al número 1 en las listas.

El nuevo “Red (Taylor’s Version)” contiene 30 canciones, además de una versión de 10 minutos de una de las canciones más aclamada por diversos medios internacionales: “All Too Well”, para el cual se estrenará un video con la participación de Dylan O’Brien y Sadie Sinks.

It never would have been possible to go back & remake my previous work, uncovering lost art & forgotten gems along the way if you hadn’t emboldened me. Red is about to be mine again, but it has always been ours. Now we begin again. Red (my version) is outhttps://t.co/ZUAWDuv4jL pic.twitter.com/Ji26KdOlWQ

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 12, 2021