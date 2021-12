¿Cuáles fueron las mejores canciones del 2021?: Estas son las 50 elegidas de NME

Llegó el fin de año y con él todas las revisiones de un 2021 también fuera de lo normal. Ya revisamos las 50 canciones elegidas por Rolling Stone y ahora repasamos las elegidas por NME.

Un listado curioso en el que muchos de los nombres que aparecen y que están en las posiciones más arriba, son casi desconocidos.

Como dice la publicación: “El tiempo usualmente se siente como una línea, pero mucho del 2021 fue una gran neblina. No necesitamos explicar el por qué. No necesitamos hablar sobre la fatiga de la pandemia. Lo importante acá es que el 2021 realmente se sintió como un año donde recordamos que la vida es para vivirla, y que la música del año fue ciertamente el soundtrack para eso”.

¿Qué te parecen los elegidos?

10.- Butter – BTS

9.- Introvert – Little Simz

8.- Happier Than Ever – Billie Eilish

7.- How Not To Drown – CHVRCHES, Robert Smith

6.- Solar Power – Lorde

5.- MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

4.- Seventeen Going Under – Sam Fender

3.- Chaise Longue – Wet Leg

2.- I Do This All The Time – Self Esteem

1.- good 4 u – Olivia Rodrigo

Aquí la playlist de las 50 canciones: