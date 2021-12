Beyoncé, Jay Z, Billie Eilish y Jennifer Hudson entre las nominadas a Mejor Canción Original para los Oscar 2022

La Academia entregó la lista corta de los nominados en 10 categorías para la premiación de este año.

La lista corta de las nominadas en Mejor Canción Original consta de 15 temas, de los que se elegirán solo 5 como finalistas para el día de la entrega del galardón.

En esta lista de 15 canciones, por primera vez en la historia está compitiendo una pareja casada. Se trata de Beyoncé nominada por “Be Alive” de la película King Richard y Jay-Z con “Guns Go Bang” de la película The Harder They Fall.

A ellos se suman Billie Eilish con la canción “No Time To Die” para la película de James Bond del mismo nombre; Ariana Grande por la canción “Just Look Up” para Dont´t Look Up; U2 con “Your Song Saved My Life” para la película Sing 2 y Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson y Carole King con “Here I Am (Singing My Way Home)” para la película Respect.

Aquí, la lista de los 15 elegidos como Mejor Canción Original para los Oscar:

“So May We Start”: Ron Mael y Russell Mael para Annette (Amazon Studios)

“Down to Joy”: Van Morrison para Belfast (Focus Features)

“Right Where I Belong”: Jim James y Brian Wilson para Brian Wilson: Long Promised Road (Screen Media)

“Automatic Woman”: H.E.R., Van Hunt y Starrah para Bruised (Netflix)

“Dream Girl”: Idina Menzel y Laura Veltz para Cinderella (Sony Pictures/Fulwell 73)

“Beyond the Shore”: Nicholai Baxter, Matt Dahan, Sian Heder y Marius deVries para CODA (Apple Original Films)

“The Anonymous Ones”: Benj Pasek, Justin Paul y Amandla Stenberg para Dear Evan Hansen (Universal Pictures)

“Just Look Up”: Nicholas Britell, Ariana Grande, Scott Mescudi (Kid Cudi) y Taura Stinson para Don’t Look Up (Netflix)

“Dos Orugitas”: Lin-Manuel Miranda para Encanto (Walt Disney Pictures)

“Somehow You Do”: Diane Warren para Four Good Days (Vertical Entertainment)

“Guns Go Bang”: Jeymes Samuel, Scott Mescudi (Kid Cudi), Shawn Carter (Jay-Z) para The Harder They Fall (Netflix)

“Be Alive”: Beyoncé Knowles-Carter y Dixson para King Richard (Warner Bros.)

“No Time to Die”: Billie Eilish y Finneas O’Connell para No Time to Die (MGM/United Artists Releasing)

“Here I Am (Singing My Way Home)”: Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson y Carole King para Respect (MGM/United Artists Releasing)

“Your Song Saved My Life”: U2 para Sing 2 (Universal Pictures)