Guitarrista de Charly García y Luis Alberto Spinetta vive en situación de calle

El reconocido guitarrista argentino Gustavo Bazterrica, quien fue parte de las bandas de Charly García, Andrés Calamaro y Luis Alberto Spinetta, entre otros, atraviesa un difícil momento: se encuentra en situación de calle, en medio de problemas económicos y de salud. Así lo encontró un fanático que le dio hospedaje en su hogar.

Todo comenzó, el pasado martes 28 de diciembre, Bazterrica, catalogado en 2012 por la revista Rolling Stone como uno de los mejores guitarristas posicionándolo en el lugar 19 de 100, escribió un mensaje público en su cuenta de Facebook:

“Buenas noches. Debido a diferencias irreconciliables con mi ex pareja, me encuentro al día de fecha, sin hogar. Necesito un lugar de tránsito hasta que salgan mis papeles de la pensión. Por favor, necesito ayuda” pidió el guitarrista.

Luego de algunos días, esa ayuda llegó. Fue un joven desconocido, llamado Emiliano Bustos, quien se cruzó de casualidad con Bazterrica y, tras conocer su historia, decidió brindarle apoyo. Luego, contó la historia en su cuenta de Facebook, con un posteo acompañado por una foto en la que se lo ve junto al guitarrista.

“No sé por donde empezar. Me crucé hace unos días con este señor en un cajero automático, llegó en un remís y al toque me di cuenta que tenía problemas motrices. No se podía casi ni bajar del auto, lo ayudé y le cedí mi lugar en la fila del cajero. Apenas caminaba y mientras lo ayudaba a sostenerse empezamos a charlar” “Le dije que le veía cara conocida y me dijo que era nada más y nada menos que Gustavo Bazterrica. Eterno guitarrista de Los Abuelos de la Nada”

El joven lo está hospedando en su casa y como también compartió en Facbeook: “El Vasco está muy bien, gente. Tantos mensajes de aliento, tanta gente dispuesta a colaborar que me emociono hasta las lagrimas. Él evoluciona su motricidad y está muy lúcido… No me queda mas que agradecer“.

Después de que se hiciera viral la noticia sobre el Vasco, se generó una campaña por redes sociales para ayudar al guitarrista argentino.

Según el músico confesó tiempo atrás, sufrió una adicción a la cocaína, lo que le causó muchos problemas personales y de salud . En 2018, varios de sus colegas y amigos organizaron el concierto “Todos por el Vasco Bazterrica”.