Se suspendieron los Grammy hasta nuevo aviso

En un escueto comunicado, se dio a conocer la postergación de la ceremonia y entrega del Grammy 2022, evento que originalmente se iba a celebrar este 31 de enero, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Esta situación se produce a causa de la nueva variante Ómicron en los Estados Unidos, la cual ha superado todos los récords de contagios desde el inicio de la pandemia.

After careful consideration and analysis with city and state officials, health and safety experts, the artist community and our many partners, we have postponed the 64th #GRAMMYs. https://t.co/oMzV1U9Tsc

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2022