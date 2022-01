El nuevo disco de The Weeknd ya está aquí: Esto es “Dawn Fm”

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, se ha establecido como uno de los artistas más prolíficos de el último tiempo, con producciones que superan constantemente los mil millones de reproducciones en las plataformas de streaming.

En esta oportunidad el canadiense vuelve con Dawn Fm, su nuevo disco que se establece como el primer gran lanzamiento musical del año.

“Has estado demasiado tiempo en la oscuridad y es la hora de despertar a la luz y de aceptar tu destino con los brazos abiertos”, dice un vídeo publicado en sus redes, en el que el canadiense sugiere el desarrollo de “un nuevo universo sonoro”.

tune in to Dawn FM… tonight 📡 pic.twitter.com/UqUi6O0nL7 — The Weeknd (@theweeknd) January 6, 2022

El disco contiene la colaboración del célebre actor Jim Carrey como presentador del disco. También fue parte del proyecto Quincy Jones, productor de algunos de los discos más reconocidos de Michael Jackson como Thriller, Off the wall y Bad. En los créditos además figuran Tyler, the Creator, Lil Wayne y Calvin Harris.

Vale destacar que el anterior álbum del artista canadiense, After Hours (2020), fue ampliamente valorado por la crítica y el público. La producción registra más de 5 mil millones de reproducciones y su principal single “Blinding Lights”, sigue entre las listas más escuchadas de la plataforma a nivel mundial.