Los premios Grammy tienen nueva fecha y escenario

A través de sus redes sociales, la Recording Academy, anunció que la ceremonia de los Grammy 2022 se realizará el domingo 3 de abril en Las Vegas. El comediante Trevor Noah seria el animador del evento.

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas fue el lugar elegido para la ceremonia.

El pasado 5 de enero, la Recording Academy y CBS habían anunciado el aplazamiento de la premiación, debido al aumento de casos de Covid-19 causados por la variante Ómicron.

Cabe recordar que los nominados para esta versión, entre los principales se encuentran Jon Batiste liderando con once, mientras que Justin Bieber, Doja Cat y HER obtuvieron ocho nominaciones cada uno, Billie Eilish y Olivia Rodrigo acumularon siete cada una.

The 64th #GRAMMYs have been rescheduled and will now be broadcast live from the @MGMGrand Garden Arena in Las Vegas on Sunday, April 3 on @CBS! ✨🎶 pic.twitter.com/Fidkbeyanm

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 18, 2022