¿Porqué “Girls just want to have fun” sigue siendo un éxito después de 40 años?

El single que dio inicio a la carrera de Cindy Lauper “Girls just want to have fun”, es la quinta interpretación de la década de los ochentas en lograr los mil millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube. Además, es la primera interpretada por una mujer.

La canción no es solo relevante por su importancia en la cultura popular de los ochentas, sino que su impacto que se relaciona estrechamente con la causa feminista.

“Mucha gente no se da cuenta de que “Girls Just Want to Have Fun” es una canción política. Cuando puse mis feministas manos sobre ella, supe que quería convertirla en un himno para todas las mujeres”, dijo la artista a Billboard sobre el tema.

En un principio se redujo el significado de la letra a una mera reivindicación sexual. Sin embargo, Lauper se encargó de aclarar su interpretación del éxito que la llevó a la fama: “No significa que las mujeres solo quieran follar, significa que las mujeres quieren tener las mismas malditas experiencias que cualquier hombre pueda tener”, explicó a The Atlantic

La canción ha sido interpretada por diferentes artista a lo largo de los años y sigue siendo catalogada como un himno feminista. Además, suele estar presente en las consignas y marchas en todo el mundo que buscan ampliar y fortalecer los derechos de las mujeres.

Otras composiciones de los ochentas que llegaron a la misma cifra son “Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses, “Take on Me” de A-ha, “Billie Jean” de Michael Jackson y el mayor éxito de Rick Astley, “Never Gonna Give You Up”.

El video musical también es parte del éxito. En él se puede ver a la cantante enfrentada a sus padres por su estilo de vida y su imagen rupturista. El registro también es uno de los primeros en mostrar mujeres de diferentes etnias acompañando a la artistas principal.

La canción fue escrita por Robert Hazard, en 1979, pero desde una perspectiva masculina y fue ofrecida a Lauper para su primer disco She’s So Unusual. Sin embargo, Lauper aceptó con la condición de cambiar la letra para quitar el punto de vista machista de la composición. Posteriormente, Hazard aceptó los cambios y fue publicada en el primer disco de la cantante.

El impacto de la canción fue tan grande en términos de marketing y discurso que dos años después inspiró una película del mismo nombre de la canción protagonizada por Sarah Jessica Parker, Shannen Doherty y Helen Hunt.

“Ahora, aquí estamos con mil millones de visitas. Antes, cuando hicimos el video, no había YouTube, así que cuando lo piensas, es realmente extraordinario: el alcance que tiene esta canción”, sentenció la artista a Billboard.