Junto a Tony Bennett: Lady Gaga llega a Las Vegas

Este lunes, Lady Gaga comunico a sus fans, una serie de conciertos en Las Vegas para el mes de abril, los recitales se llevarán a cabo en el hotel Park MGM, en donde ya se presentó en varias oportunidades. Esta vez será con su espectáculo “Jazz & Piano”.

En total serán nueve fechas a partir del 14 de abril hasta el 1 de mayo. Las entradas saldrán a la venta a partir del viernes. Recordemos que la cantante realizó en octubre algunos shows en la cuidad de Nevada.

Lady Gaga Jazz & Piano 🎺🎼 Returning to Las Vegas this Spring at @ParkMGM’s Dolby Live!

Sign up to receive the Little Monsters pre-sale code at https://t.co/jnMYUgDoRu for early ticket access tomorrow ✨

Tickets go on sale to the public Friday at 10am PT 🤍 pic.twitter.com/9H247jrZHF

— Lady Gaga (@ladygaga) January 31, 2022