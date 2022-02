El documental de Nick Cave y Warren Ellis al fin tiene tráiler: Míralo aquí

El documental “This Much I Know To Be True” de Nick Cave y Warren Ellis se estrena en el Festival de Cine de Berlín a finales de este mes.

La cinta se enfoca en la relación musical entre los artista al repasar todo el proceso creativo de los dos últimos discos en los que participaron, Ghosteen, de Nick Cave and the Bad Seeds, y Carnage, de Nick Cave y Warren Ellis.

Según el sitio web Deadline, la película se estrenará en Estados Unidos a finales de este año. Pero hoy la productora a cargo del documental publicó el primer tráiler que sirve como adelanto para los amantes de Cave y Ellis.

Mira el tráiler aquí: