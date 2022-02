El surreal video de Coldplay con Selena Gómez

Coldplay junto con Selena Gómez acaban de lanzar el video clip de la canción “Let Somebody Go”, el cual es parte del álbum Music of the Spheres.

El videoclip fue grabado en blanco y negro y se puede ver a ambos cantantes en una realidad parecida a la dimensión espejo que nos muestran en Marvel, en donde el espacio se distorsiona por completo.

El video musical fue dirigido por Dave Meyers, quien también realizó los clips anteriores de la banda como “Higher Power” y “My Universe” con BTS.

Mira aquí el video de “Let Somebody Go”: