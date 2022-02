Un nuevo disco: The Cure regresa a los estudios de grabación

El vocalista de The Cure, Robert Smith, ha dejado claro que la banda está preparando un nuevo disco. Además, el cantautor de 62 años reveló que su deseo de lanzar un próximo álbum es “irresistible”.

En su cuenta de Twitter, el artista señaló que “tocaremos canciones nuevas cuando nos presentemos. Si no, no tocaremos”.

WE WILL BE PERFORMING SONGS FROM A NEW ALBUM WHEN WE NEXT PLAY… OR WE WON'T BE PLAYING AT ALL! AND I REALLY WANT TO PLAY… SO THAT MEANS… X

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) February 4, 2022