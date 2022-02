10 años sin Whitney Houston: La artista que marcó generaciones con su voz

Una década ha pasado desde el 11 de febrero de 2012, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de la famosa cantante Whitney Houston “La Voz”, un hecho que paralizó al mundo musical y a sus fanáticos.

El hecho ocurrió en la previa de lo que sería la entrega de los premios Grammy de ese año, cuando la artista fue encontrada en la bañera de su habitación en un hotel de Beverly Hills, desde donde debía dirigirse a un evento presentado por su mentor, Clive Davis.

Houston nació el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey y provenía de una familia musical, ya que es hija de la intérprete de gospel Cissy Houston, prima de De Dee y Dionne Warwick, y además, ahijada de la cantante de soul Aretha Franklin.

Alcanzó gran popularidad en los años 80 cuando debutó con un álbum homónimo desde el cual se desprendieron cinco sencillos, tres de ellos alcanzaron el número 1: Saving All My Love for You, How Will I Know y Greatest Love of All, éxito que mantuvo en la posteridad.

En los 90 la fama aumentó cuando interpretó The Star Spangled Banner en el Super Bowl XXV frente a una audiencia récord de 79 millones de televidentes, un momento recordado por los estadounidenses que en ese entonces estaban en medio de la guerra del Golfo Pérsico.

Más adelante realizó el cover de I Will Always Love You, original de Dolly Parton, para la película El Guardaespaldas. Si bien las críticas no fueron muy buenas, la canción se convirtió en la banda sonora más vendida y ganó el Grammy por mejor grabación del año, mejor interpretación vocal femenina y mejor disco del año.

La vida de la cantante —marcada negativamente por el abuso de drogas— acabó a los 48 años, pero no así su legado, el cual influyó en diversos artistas a nivel internacional, como Mariah Carey, Christina Aguilera, Ariana Grande y Lana del Rey, entre muchos otros.

Whitney está sepultada en el cementerio Fairview, en New Jersey, donde también yace su padre y su hija.