La nueva canción entre Ed Sheeran y Taylor Swift es una realidad: ¿Todavía no la escuchas?

Ed Sheeran y Taylor Swift son dos de los artistas más importantes en la actualidad. Además, son grandes amigos y han juntados sus talentos en algunas ocasiones. Una de las más recordadas es la canción “Everything Has Changed” incluida en el álbum “Red” de la artista estadounidense.

En la antesala de la ceremonia de los Brit Awards, Ed Sheeran confirmó el lanzamiento de este trabajo con el medio digital LADbible, lo que produjo la expectación de los fanáticos de ambos artistas.

La canción y el respectivo videoclip fueron lanzado el viernes 11 de febrero. Este último nos muestra una continuación de la trama de “Everything Has Changed”, pero 10 años después. Incluso, cuenta con los mismo actores que interpretaron a los niños del rodaje original. Ambos ya son adultos y están en la universidad.

“Taylor y yo nos conocimos, escribimos y grabamos nuestra primera canción en 2012, hace diez años, me siento muy honrado de tenerla en esta canción”, agregó.

Ambos artistas colaboraron ​​por última vez en “Run”, pista incluida en “Red (Taylor’s Version)” de 2021 y anteriormente en “End Game” del disco Reputation en 2017.

Not only is she the best singer/songwriter in the world but she’s also a very close friend, I’m very lucky to have her in my life. For the music video we got the kids from our song Everything Has Changed, all grown up and off to college now! https://t.co/Qv1NQwn1PY@taylorswift13

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) February 11, 2022