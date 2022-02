“Como la Flor”: La canción que le da fuerza a Francisca Valenzuela

Hace pocos días, la cantante nacional, Francisca Valenzuela sorprendió a todos sus fanáticos al realizar el lanzamiento de “Como la Flor”, su último sencillo.

El anuncio fue hecho a través de su Instagram con varias publicaciones. La primera solo decía: “una flor nace de una semilla”, acompañada de la fecha 11 de febrero del 2022. Día que salió esta nueva canción.

En conversación con Culto, la cantante comenta sobre el proceso creativo de “Como la Flor”: “Empecé a describir, siguiendo esa hebra de inspiración y sin saber si iba a ser una canción o no, esa imagen de una flor impecable y bella, casi milagrosa, sobreviviendo en este mundo de contrastes donde puede haber una violencia horrible sucediendo. Luego, eso me llevó a pensar en lo que a mí me ayuda a sobrevivir y ahí agradezco a mi familia, a que tengo vida y como este delirio que, a veces, uno se encuentra con cosas que son increíblemente bellas y te llenan”, señaló la artista.

También, subrayó que “son como bolsillitos de alegría que parecen de mentira al lado de un mundo que también sufre tanto. En un principio incluso me dio miedo porque era tan poético, tan abstracto; pero luego encontré lindo poder crear una canción distinta y construir este mundo y estar ahí como la flor, porque esta flor soy yo”.

El sencillo viene acompañado de un videoclip dirigido por Camila Grandi quien ya había colaborado con la cantante anteriormente. En este se ve a Valenzuela delicada y poderosa en medio de un edificio de cemento de aspecto abandonado. Con una simbología clara, la cantautora representa la flor resistente e impecable, frente a la oscuridad del mundo.

Según la cantante, “quería que el video fuera muy poético y estético. Distinto a los que venía haciendo, que eran mucho más alegres y corales. Acá estoy sola, no hay nadie más y es como la lucha de una misma, conmigo misma y en este espacio un poco más contemporáneo. Quería moverme de otra manera y retratar esta búsqueda de suavidad y sensación de atreverse y arriesgarse, de exponerse y buscar ser resistente a pesar de estar rodeada de oscuridad o espacio industrial”, cuenta a Culto.

A continuación te dejamos con el videoclip de “Como la flor”: