50 años de “Vida” de Sui Generis

Sui Generis marcó un antes y después en la historia del rock latinoamericano. En los inicios de la década de los 70, la banda liderada por Charly García y Nito Mestre rompió con todos los parámetros de lo establecido para el género. Con una propuesta muy trabajada en sus letras y sonidos más acústicos y pausados. Algo poco habitual para la época y para la música popular argentina.

A inicios de 1971, el dúo se presentaba por primera vez en vivo en el Teatro de la Comedia, emblemático local ubicado en Mar del Plata. Unos jóvenes Charly García y Nito Mestre debutaban como dúo, una formación generada casi por accidente.

Sui Generis en 1974

Primeros años

Al año siguiente García y Mestre lograrían publicar su primer trabajo en el estudio. El disco Vida contiene muchas de las canciones más emblemáticas del dúo, como Canción para mi muerte, Necesito y Dime quién me lo robó. Los argentinos abrían su disco debut, considerado en la lista de los 100 mejores del rock argentino en el puesto número 66 de la Rolling Stone, aunque el proceso no estuvo exento de problemas.

La banda tenía una gran calidad musical, a pesar de aquello, Sui Generis tuvo que golpear muchas puertas antes de lograr ser considerados por algún productor. “Recorrimos todas las grabadoras habidas y por haber. Y nos echaron de todas”, dijo Nito Mestre en la serie documental La historia del rock argentino, producida por Pepsi Music.

El grupo nació durante la época estudiantil de sus integrantes, más específicamente en el Instituto Social Militar Doctor Damasco Centeno. Charly García comentó sobre la formación del grupo que “un día cantamos juntos (con Mestre) en la sala de música. Me gustó como cantaba y le dije ‘Nito, vení para acá. Haremos un grupo que se llame Sui Generis”, señaló el músico.

Charly García y Nito Mestre en 1971

Entre 1967 y 1972, la composición de la banda fue cambiando, con miembros que se iban y otros que venían. Entre ellos, los músicos Carlos “Lito” Lareu, Diego Monteverde, Hugo Alfredo Negri, Diego Fraschetti y Daniel Bernareggi. Este último fue el bajista para cuando Sui Generis grabó el disco de acetato con el que la banda probó suerte en RCA Víctor.

Canción para mi muerte, el gran himno de Sui Generis

A finales de 1971, Charly estaba pasando por un difícil momento, debido a que estaba encerrado hacía más de un año en el servicio militar, específicamente en Campo de Mayo, ubicado en la provincia de Buenos Aires, donde desobedeció las órdenes de sus altos mandos convencido de hacerles la vida imposible. Sin embargo, lejos de ser expulsado, fue enviado al Hospital Militar. Ahora tocaba hacer creíble su actuación frente a los doctores de la milicia.

Su madre lo ayudó, enviándole un frasco de anfetaminas. El estímulo de los fármacos le provocó un fuerte estado de éxtasis en medio del cual escribiría, de corrido y en cosa de minutos, la letra de Canción para mi muerte. Así lo recuerda para el músico en Bios: “Esa noche no pude dormir porque estaba demasiado empastillado. Me fui arriba, a la terraza, y empecé a correr, correr y correr, porque no se me pasaba. Bajé a mi cama, agarré papel y un lápiz y ahí la hice, en diez minutos”, señala Charly en el documental.

Canción para mi muerte, se trasformó en el primer tema del disco debut de la banda, llamado Vida, el cual se ha convertido en ícono del rock argentino y latinoamericano.

Vida

“El crecimiento fue aparentemente vertiginoso, que yo me acuerde, desde el primer abril de ese año, cuando salió el disco Vida, después de Hasta que se ponga el sol. A partir de ese año al siguiente grabamos Confesiones de invierno, que fue donde se asentó Sui Generis y se hizo extremadamente popular”. Para Nito, ese fue el punto en que el éxito del grupo se disparó. Así lo reflexionó en entrevista con Pepsi Music.

“Había sólo un programa de radio que transmitía rock and roll y había una revista que se llamaba Pelo. Después salió el Expreso Imaginario. Pero nos hicimos conocidos a pulmón, después de tocar mucho”, agrega Mestre. A partir de 1972, el éxito del dueto se disparó. Lo que permitió que Sui Generis se convirtiera en la banda de rock más importante de Argentina.

Adiós Sui Generis

En septiembre del 1975 se cerró el ciclo de Sui Generis en el Luna Park de Buenos Aires, en dicha oportunidad, los músicos llenaron dos fechas completas en el icónico lugar. Aquello es como uno de los recitales más importantes de la música argentina. Según recuerda en Bios el cantautor trasandino, León Gieco, esa “fue la primera vez que un grupo de rock ponía tanta gente en un concierto”.