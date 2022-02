Daft Punk realizó transmisión en Twitch y la rompió en redes sociales ¿Posible regreso?

El dúo francés de música electrónica sorprendió a sus fanáticos tras un año exacto de su disolución. Se trata de su vuelta a las redes sociales, además de presentar una única transmisión en Twitch.

En el streaming se pudo ver a los artistas sin cascos en un raro set desde Los Ángeles hace casi 25 años.

Además, este 22 de febrero de 2020 (22/2/22) salió a la venta una edición especial de su primer disco, Homework, celebrando el 25 aniversario de la producción.

Con esto, se rumorea un posible regreso de Daft Punk, ya que la banda no tuvo la oportunidad de despedirse de sus fanáticos en vivo como muchos artistas suelen hacerlo.

¿Posible regreso?

Aún no hay claridad del significado de las publicaciones y la transmisión. Existen rumores sobre una despedida a lo grande a través de un concierto de despedida, ya que el final de Daft Punk fue abrupto y muchos de sus fanáticos no se lo esperaban.

La otra opción es simplemente una conmemoración de Homework por sus 25 años.

Vale destacar que Daft Punk fue una de las bandas de electrónica más importantes del último tiempo. En su carrera, los franceses obtuvieron seis premios Grammy y canciones como “Get Lucky”,”Around the world” o “Something about us” causaron gran impacto en su momento por su particular estilo.

Los cascos fueron su sello característico, manteniendo en misterio la identidad de Thomas Bangalter (47) y Guy-Manuel de Homem-Christo (48). En lo musical, las composiciones estaban cargadas de samples y melodías robóticas que marcaron un hito en la industria musical de los 2000.