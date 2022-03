El nuevo video de Florence + The Machine grabado en Kiev y en cual homenajea a dos sus bailarinas ucranianas

Florence and the Machine está de estrenos. Ahora acaba de lanzar su nuevo sencillo “Heaven Is Here”, el cual será parte de su próximo disco. El single debutó junto al videoclip que fue grabado en la capital de Ucrania, Kiev, poco antes de la guerra.

En su cuenta de YouTube, la cantante dejó un mensaje homenajeando a dos de sus bailarinas ucranianas, Marine y Nastia, que actualmente se encuentran refugiadas de la guerra.

“Heaven is Here” es una de las canciones más experimentales de la banda con un sonido marcado por el uso de palmas y percusiones, en la que incluso piano y guitarra acústica son utilizados a modo de percusión.

La vocalista señaló que “Heaven is Here” es “la primera canción que escribí en confinamiento, después de un largo tiempo en que no pude acudir al estudio”.

Agregando:

“Quería hacer algo monstruoso, y este clamor a la alegría, la furia y la pena es lo primero que me salió”.

Así es “Heaven Is Here”: