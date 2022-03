Franz Ferdinand vuelve con sus grandes éxitos y dos canciones inéditas

Franz Ferdinand volvió a la escena musical con dos noticias, un disco y una nueva integrante de la banda.

Los británicos lanzaron un álbum recopilatorio con sus grandes éxitos, titulado “Hits to Head”, el cual contiene 20 canciones, siendo dos de ellas inéditas: Billy Goodbye y Curious.

Por otro lado, también presentaron a la más nueva integrante Audrey Tait, la baterista que se unió al grupo a finales del año pasado y que participó en la edición de la música.

“Hay muchas canciones sobre el final de las relaciones románticas, como It’s All Over Now (de The Rolling Stones), Baby Blue (de Bob Dylan) o So Long, Marianne (de Leonard Cohen), pero hay pocas sobre el final de las amistades platónicas. A veces te das cuenta de que una amistad ha terminado, pero eso no significa que no fuera buena cuando ocurrió. Las personas deciden seguir direcciones distintas, pero sin olvidar lo que era bueno”, comentó sobre Billy Goodbye el vocalista Alex Kaprano.