¿Todavía no lo ves? Así es “People of the Pride” de Coldplay

La banda inglesa Coldplay presentó el videoclip de “People Of The Pride”, su más reciente single, el cual se inspira en un manga japonés, la canción es parte de su último álbum de estudio “Music Of The Spheres”.

El clip fue dirigido por Paul Dugdale, en el cual se mezclan imágenes del concierto que el grupo británico realizó en Seattle en octubre de 2021, con imágenes distópicas protagonizadas por robots animados. De esta forma, se mezclan imágenes reales con el mundo manga.

Con este lanzamiento, Coldplay ya han publicado cinco singles oficiales de su último álbum tras “Let Somebody Go”, “Higher Power”, “My Universe” y “Coloratura”.

A continuación te dejamos con “People Of The Pride”: