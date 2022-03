Una fecha histórica para la música: Un día como hoy nacieron Aretha Franklin y Elton John

Dos de los más grandes exponentes de la música popular nacieron un día como hoy, 25 de marzo.

Elton John celebra 75 años, mientras que la Reina del Soul, quien falleció el 2018, cumpliría 80.

El británico tiene más de 30 álbumes de estudio, cinco en vivo y nueve bandas sonoras. Además, se mantiene activamente colaborando con músicos actuales como Dua Lipa, Charlie Puth o el proyecto de Damon Albarn, Gorillaz.

Incluso, se mantiene hoy en las listas de las canciones más escuchadas por su remix de “Cold Heart“, junto a la mencionada cantante británica.

Aretha Franklin, por su parte, desarrolló una exitosa carrera, pasando por diversos estilos como el soul, el blues o el funk.

Canciones como “I Say a Little Prayer”, “Respect” o “I Knew You Were Waiting (for Me)” son algunas de las melodías más reconocibles de la cantante afroamericana, quien deslumbró al mundo durante décadas con una voz incomparable.

Si bien ambos artistas desarrollaron estilos diferentes, algo que los unía era su constante apoyo a causas benéficas.

Un episodio que los unió tuvo lugar el 2 de noviembre de 2017, cundo Franklin dio su último show, precisamente para la fundación contra el SIDA liderada por el artista británico, “Elton John AIDS Foundation”.

A continuación una playlist que celebra en su cumpleaños a Aretha Franklin y Elton John