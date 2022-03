Hasta siempre, Génesis: El último y emotivo concierto de la banda

Durante este fin de semana, la banda inglesa Génesis realizó su concierto de despedida en el O2 Arena de Londres. El show fue seguido con gran expectación por los fans del grupo y una de las cosas que más llamaron la atención fue la presencia de Phil Collins, el cual tuvo que cantar sentado en todo momento debido a los problemas de salud que arrastra.

El delicado estado de salud de Phil Collins, fue gravitante en la decisión de la banda de retirarse de la música, Collins arrastra problemas de salud que lo mantienen en una condición frágil y deteriorada. El artista, que tiene problemas de espalda, ha sido reemplazado en la batería por su hijo, Nic Collins, de 20 años.

“Esta es una noche muy especial”, dijo Collins. “Es la última parada de nuestra gira y es el último show de Genesis. Es difícil para nosotros creer que vinieron a vernos”, señaló.

From Friday’s gig. There’s no better band in my life and I will miss them so much. Here’s #carpetcrawlers quite honestly a classic that babies should be forced to listen to so they grow to love “real” music #O2Arena #genesis @PhilCollinsFeed @WorldofGenesis @genesis_band pic.twitter.com/DpFk6IcNQh

— Lorraine H 🇪🇺 🇳🇱 🇬🇧🇪🇺 (@Lorriealho) March 29, 2022