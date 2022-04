Mira Bien: “The Future is Unwritten” y el alma de Joe Strummer

El documental The Future is Unwritten, se centra en el líder de The Clash, Joe Strummer, que como contó Olivares, “tiene un material impresionante con mucho material de cuando era chico y muchos audios que hacen sentir que todo es de primera mano”.

En el documental se da cuenta de todas las ciudades y países en los que vivió Strummer y cómo cuando llegó a Estados Unidos justo la protesta y la revolución en la calle estaban a la orden del día y su respuesta fue acercarse a la música. Por esos años se hace amigo del chileno trompetista Álvaro Peña quien estaba escapando de Chile en los 70.

Cuando armó The Clash, “sin querer queriendo” se transformaron en la mejor banda de punk de todos los tiempos.

Tenía un caracter difícil y va sacando de a poco a los músicos de The Clash, hasta que se disuelve.

Se muestra cuando decidió hacer cosas que a su hermano le hubiese gustado hacer. Hermano que se suicidió cuando era muy joven.