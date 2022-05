James Hetfield de Metallica se pone a llorar en pleno concierto: “Como que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierd..”

Este pasado 12 de mayo, Metallica su gira mundial en Latinoamérica, tras regresar luego de la crisis sanitaria, la cual obligó a posponer conciertos en todo el mundo.

Durante su concierto en Chile, la banda liderada por James Hetfield llegó con un concierto cinematográfico y un setlist plagado de sorpresas y grandes canciones.

En el último show sudamericano, que fue en la ciudad de Belo Horizonte, el vocalista de banda mostró su lado más sensible y reveló cómo se siente tras tantos años de carrera.

“Tengo que decirles que, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía un poco inseguro. Como que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que le hablé a estos chicos (señaló a sus compañeros de banda) y me ayudaron, así de simple. Me abrazaron y me dijeron ‘Si te sientes mal, en el escenario, cuidaremos tu espalda”. Comenzó a decir James Hetfield.