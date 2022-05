Global Citizen: Coldplay, Billie Eillish y Duran Duran piden más acción contra la pobreza y el cambio climático  

Muchos artistas, entre ellos Coldplay, Billie Eilish, Duran Duran y Cyndi Lauper, firmaron una carta abierta para tomar medidas en torno a la pobreza extrema y el cambio climático. Todo esto como parte de la campaña 2022 de Global Citizen.

En el texto se exige la acción de líderes mundiales, empresas y ciudadanos para acabar con las barreras sistemáticas en estos temas, además de empoderar a adolescentes para realizar un cambio.

Bajo el nombre de Global Citizen’s End Extreme Poverty NOW: la campaña Our Future Can’t Wait, también incluye a firmantes como Adam Lambert, Alessia Cara, Alok, Bill Nye, Billy Porter, Camilo, Cathy Freeman, Chloe x Halle, Charlie Puth, 5 Seconds of Summer; Connie Britton, Criolo, DJ Cuppy, Duran Duran, Ebuka Obi-Uchendu, Femi Kuti, Finneas , Hugh Jackman y Deborra-lee Furness; Lali, Lang Lang, Made Kuti, Maneskin, Muzi, Nancy Isime; Nile Rodgers, Nomzamo Mbatha, Padma Lakshmi, Rachel Brosnahan, Ricky Martin, Sabrina Elba y Tropkillaz.

Con esta carta además se pide dar relevancia a “millones de mujeres jóvenes con apoyo inmediato para la alimentación escolar; el acceso a la educación y la salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva”.

Junto con el inicio de esta campaña, también se reveló que el Festival Global Citizen se llevará a cabo el 24 de septiembre y que anunciarían más detalles pronto.

Por otro lado, la organización también realizará la ceremonia de entrega del ‘Premio Global Citizen’ el 22 de mayo y el Global Citizen NOW: Cumbre de Liderazgo’ el 23 de mayo.