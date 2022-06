Nick Cave, Warren Ellis y Marianne Faithfull juntos en el trailer de “This Much I Know To Be True”

Presentada solo durante una noche en los cines, el próximo mes llegará “This Much I Know To Be True”, la película que une a los músicos Nick Cave, Warren Ellis y Marianne Faithfull y publicaron un trailer exclusivo antes de su estreno en MUBI el 8 de julio.

El documental muestra la relación creativa entre Cave y su compañero de banda y colaborador de Bad Seeds, Warren Ellis, y analiza la creación de sus álbumes más recientes Ghosteen y CARNAGE.

Hace algunos meses, Andrew Dominik, director del documental, comentó que la película también refleja cómo Cave ha vivido y procesado el dolor “presenta lo que Nick ha aprendido en los últimos seis años”.

“Nick ha sobrevivido y prosperado. Ha estado decidido a tomar la muerte de Arthur de la manera más útil posible y estar allí para las demás personas. El Nick de “One More Time With Feeling” (documental de 2016), no creería que el Nick de “This Much I Know To Be True” fuera posible. En ese sentido, esta película es buena para todos”, agregó.

En el nuevo clip, Faithfull lee el poema “Prayer Before Work” de May Sarton antes de que Cave y Ellis reproduzcan la canción “Galleon Ship’ de ‘Ghosteen”.