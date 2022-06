“La anarquía es un peligro terrible”: John Lydon reniega de las palabras que cantó con Sex Pistols

El cantante John Lydon (antes conocido como Johnny Rotten), quien fue miembro de los Sex Pistols, renegó de a una canciones más reconocidas de banda “Anarchy in the UK”.

A casi 50 de años de la publicación de este tema, cuyo coro dice: “Por que yo, quiero ser anarquía”, el artista tomó distancia de las palabras que cantó en 1976.

“Aclaremos eso. No soy anarquista. Y me sorprende que haya sitios web por ahí, como anarquistas.org, financiados en su totalidad por la mano corporativa y, no obstante, despotrican sobre estar fuera de la tormenta de mierda. Es absurdo. Y lo están haciendo vestidos con Dr. Martens de diseñador, pequeñas mochilas ingeniosas y pasamontañas muy bien confeccionados”, destacó Lydon en un artículo en The Times.