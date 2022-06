Los 50 años de Ziggy Stardust

Un 16 de junio de 1972 llegó a la Tierra Ziggy Stardust, la segunda personalidad a la que dio vida David Bowie y que lo convirtió en la estrella que recordamos hasta hoy.

“The Rise and Fall of Ziggy Stardust & The Spiders From Mars” es el nombre del álbum donde este ser de otro planeta se convirtió en una estrella de rock, y en donde se toman referencias de la ciencia ficción, Bertolt Brecht, Anthony Burgess, los cómics y la leyenda de Vince Taylor.

“David es un cantante increíble, y el 95% de sus voces en Ziggy y todos los demás álbumes que grabé con él se hicieron en una sola toma”, manifestó el productor Ken Scott en su autobiografía Abbey Road to Ziggy Stardust.

Desde ese entonces a la fecha, Bowie habitó muchas otras personalidades en sus álbumes posteriores, lo cual lo llevó al éxito y también lo convirtió en uno de los cantantes más inspiradores para muchas generciones.

Escucha este maravilloso álbum a continuación: