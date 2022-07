Así es “Biutyful”: El video de Coldplay con The Weirdos

Parte de Music Of The Spheres, el último disco de Coldplay, la banda lanza el video de su canción “Biutyful” junto a The Weirdos, los extraterrestres que han formado parte importante d este último disco y de la gira mundial que está haciendo la banda cantando con Angel Moon, la vocalista de la agrupación.

Es más, en una de las apariciones de Chris Martin en el programa de Jimmy Fallon fue con The Weirdos, quienes acaban de formar con Atlantic y Parlophone Records.

The Weridos

Las marionetas extraterrestres es una banda creada por Coldplay y fueron hechas por Creature Shop de la compañía de efectos especiales y visuales de Jim Henson.

En una entrevista Martin dijo sobre ellos: “Los Weirdos son una banda a la que estamos tratando de ayudar. Creo que pensamos que habíamos llegado al final de hacer singles como Coldplay”.

Recordemos que la banda inglesa aterrizará con su gira en septiembre con tres conciertos completamente agotados. Lo más probable es que algo de The Heridos veremos.

Aquí el video de “Biutyful”