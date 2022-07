A 20 años: La verdadera historia del “Aserejé”

Corría el año 2002 cuando el “Aserejé” se apoderó del conocimiento colectivo por su particular letra y coreografía, con la cual el grupo “Las Ketchup” saltó a la fama.

Fue número uno en más de 20 países y vendió ocho millones de copias gracias a su pegajoso ritmo. Eso sí, la canción no estuvo alejada de las polémicas, principalmente por su significado indescifrable, el cual llevó a diversas teorías conspirativas, incluso haciendo creer que sería un mensaje satánico.

Esta creencia surgió por educadores religiosos en México, quienes comentaban que “Aserejé” equivalía a la invitación “a ser hereje”, que “Diego”, el personaje del que habla, era el diablo, y la frase “Diego tiene chulería” significaba que “Lucifer era un ángel hermoso”, algo que desmentido por Pilar Muñoz, una de las integrantes del grupo.

Recién en 2017 se reveló el verdadero significado, cuando Manuel “Queco” Ruíz, uno de los autores de la canción, dio pistas del sentido de la letra.

“Surgió a partir de una parodia sobre el primer rap de la historia de The Sugarhill Gang y un juego con mis hijos. Después inventé a Diego, ese personaje al que le gustaba bailar esa canción a partir de las doce de la noche”.

Las Ketchup respaldaron lo mencionado e indicaron que Diego era un hispano que no podía hablar bien inglés, de hecho al escuchar la canción se puede comprobar que el coro es una mala pronunciación de la canción “Rapper’s Delight”, de The Sugarhill Gang.

“I said a hip hop the hip. The hippie to the hip hip hoppa ya don’t stop. The rockin’ to the bang-bang boogie said up jumps the boogie”, dice la canción original al compararlo con “Y aserejé-ja-dejé. De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi” del Aserejé.