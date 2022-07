Cristóbal Tapia: El chileno nominado a los Emmy

Dos nuevas candidaturas a los premios Emmy logró el artista chileno Cristóbal Tapia de Veer, en las categorías “Mejor música del tema principal” y “Mejor composición musical en una miniserie, telefilme o especial“, por su contribución en The White Lotus (HBO).

En esta última categoría ya había estado nominado por la serie de ciencia ficción Electric Dreams (Prime Video).

Ahora compite contra Moon Knight, Station eleven, 1883 y A very British scandal y por otra parte contra El juego del calamar, Severance, Loki y Only murders in the buiding.

Por otro lado, la inclusión en los Emmy también está ligado a la utilización de instrumentos latinos, ya que incorporó un charango que le regaló su mamá, que en la serie evoca el sonido de un ukelele, así como también un bombo argentino, una cuica brasileña y flautas de diversas procedencias.

También es reconocido por su trabajo en series como Utopia, Black Mirror y National Treasure (con el cual ganó el premio Bafta).