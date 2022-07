Suena bien chileno: El retorno del pop heorico de Playroom

Un nuevo single y con la idea de internacionalización, regresaron Playroom: “Con una épica, con mezclas de armonías de voces que crecen y mantienen una mítica que como ellos dicen, relatan el viaje del ego”, comentó Kike Yavar.

“Para mi ellos son la definición del pop-rock”, agregó Yavar. Compuesta por un trío, se podría asemejar a We are the Grand. De hecho, ellos se inspiraron con su nuevo trabajo “El sabio”, en U2, Coldplay e Imagine Dragon.